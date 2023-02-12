Киев, 12 февраля, 2023, 04:12 — ИА Регнум. На Украине завершился ремонт энергоблока одной из атомных электростанций, сообщает 11 февраля пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, средний плановый предупредительный ремонта энергоблока с перегрузкой ядерного топлива закончился, и энергоблок теперь подключён к электросети страны.

Министр также посетил машинный зал другого энергоблока, где завершился восстановительный ремонт турбогенератора с заменой ротора. Благодаря этому сегодня энергоблок вернулся на свою максимальную мощность, прибавив в энергосистему еще 220 МВт электроэнергии.

Теперь в энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной киевскому режиму территории. Ещё шесть энергоблоков находятся на Запорожской АЭС, не контролируемой Киевом.

По словам Галущенко, прекращение ремонтных работ на АЭС существенно снизит дефицит генерации в энергосистеме и позволит сократить продолжительность отключений электроэнергии.

Примечательно, что в правительственном сообщении так и не было раскрыто, о какой именно атомной электростанции шла речь.

Напомним, что на территории, контролируемом Киевским режимом, находятся три действующие АЭС: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.