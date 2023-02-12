Вашингтон, 12 февраля, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Украине придется преодолеть множество преград для получения истребителей от Запада. Об этом 11 февраля сообщает американское издание Newsweek.

U. S. Air Force Истребитель F-16

Как заявили изданию эксперты, один из важных вопросов состоит в том, что на Западе не могут определиться с тем, какие самолёты предоставить Киеву. В частности, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своих заявлениях не обещал обучать украинских лётчиков под конкретную модель истребителя, а лишь указывал на возможность подготовки на «стандартных самолётах НАТО».

Также военные эксперты поясняют, что обучение пилотов занимает большое количество времени, а британская программа подготовки пилотов не готова к резкому наплыву украинских курсантов.

Опасения вызывает и теоретическая возможность использования Киевом самолётов для нанесения ударов по России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента Польши Анджея Дуды, страна, отдав Киеву часть имеющихся у нее истребителей, сама может оказаться в сложном положении. Поэтому решение о поставках боевых самолетов даётся властям страны нелегко.