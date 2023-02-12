Анкара, 12 февраля, 2023, 03:34 — ИА Регнум. В Турции начата работа по созданию временных городов из зданий-контейнеров, сообщает 12 февраля информационное агентство Anadolu.

Kike RincÃ³N/globallookpress.com Дом-контейнер

Об этом объявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По словам министра, в зону бедствия уже стали прибывать первые дома-контейнеры. Уже определенно их будущее местонахождение и начала готовиться инфраструктура для этих городов.

Караисмаилоглу подчеркнул, что в настоящий момент в зоне землетрясения нет нехватки еды, средств первой необходимости и транспорта.

Министр сказал, что в результате поисково-спасательных работ из-под обломков живыми извлечены 12 920 человек. Из зоны бедствия только воздушным транспортом эвакуировано 190 тыс. человек.

Напомним, что в результате разрушительного землетрясения в Турции погибло более 24 тыс. человек.