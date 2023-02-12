Тель-Авив, Израиль, 12 февраля, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Свыше 80 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против судебной реформы в Израиле, 11 февраля сообщает газета Haaretz.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

В Тель-Авиве на демонстрацию вышли 50 тысяч жителей. Подобные акции прошли также в Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде, Бейт-Шемеше, Кфар-Саве и других городах страны.

Их участники провели минуты молчания в память жертв теракта, произошедшего в Иерусалиме 10 февраля. Часть демонстрантов раскритиковала политику израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и призвала к его отставке.

Некоторые из протестующих попросили Запад помочь в разрешении политического кризиса в Израиле. Кроме того, в Иерусалиме около семи тысяч демонстрантов собрались у дома израильского президента Ицхака Герцога. После этой акции они прошли маршем к дому Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о том, что ему угрожают убийством и призвал правоохранительные органы отреагировать.