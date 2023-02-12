Лондон, 12 февраля, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Как минимум 15 человек были задержаны в ходе беспорядков у отеля для просителей убежища в городе Прескот в британском графстве Мерсисайд, Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба полиции графства.

Paul Sableman «Мигранты, добро пожаловать!»

Уточняется, что беспорядки возле отеля Suites, где размещают нелегальных мигрантов и просителей убежища, начались после того, как в соцсетях начали распространяться слухи о «неподобающем поведении» некоего мужчины в адрес девочки-подростка.

Начальник полиции Серена Кеннеди отметила, что всего были задержаны 13 мужчин и две женщины в возрасте от 13 до 54 лет. Все задержанные были доставлены в полицейские участки. Начальник полиции указала, что изначально акция носила мирный характер, но затем появились несколько человек, которые стали провоцировать и запугивать людей. В сотрудников полиции люди начали бросать камни и фейерверки, был подожжён полицейский фургон. Ранения получили один сотрудник полиции и два гражданских лица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что акция протеста, состоявшаяся у центра размещения просителей убежища и нелегальных мигрантов в Великобритании, переросла в столкновения с полицией.