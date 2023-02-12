Будапешт, 12 февраля, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что экономика России имеет статус одной из самых доминирующих в мире, сообщает 11 февраля венгерское издание Portfolio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«Россия была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится полностью. Российская экономика является одной из самых доминирующих, она поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира. В долгосрочной перспективе мы должны это учитывать», — сказала Новак.

Президент отметила, что Венгрия не имеет выхода к морю и не обладает значительными минеральными ресурсами. Поэтому её положение сложнее, чем у других стран. По словам Новак, ещё со времён СССР Венгрия находится в зависимости от российских энергоносителей. Поэтому именно Россия обеспечивает экономический и промышленный рост Венгрии. Российский природный газ до сих пор играет исключительно важную роль в энергоснабжении Венгрии, но, как считает Новак, эту зависимость можно и нужно уменьшить.

Новак подчеркнула, что Россия в будущем не будет самым важным экономическим партнёром в будущем. По её словам, Будапешт стремится найти выгодные экономические связи по всему миру и сделать Венгрию максимально привлекательной для иностранного капитала.

Новак отметила, что в интересах Венгрии иметь возможность общаться как с союзником Будапешта с США, так и с Китаем, Западом и Востоком.