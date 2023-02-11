Москва, 12 февраля, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Ложь западных стран о целях Минских соглашений должна быть зафиксирована, а после квалифицирована в правовом поле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 февраля в эфире программы «Право знать».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что обману подвергся Совет Безопасности ООН. По словам представителя ведомства, заявления западных лидеров указывают на то, что западные страны с самого начала планировали одурачить международное сообщество, предоставляя Украине время на перевооружение.

Захарова добавила, что действия Запада в рамках Минских соглашений явились настоящим подлогом и обманом мирового масштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января обозреватель испанского издания Rebelión Фабрицио Казари написал о том, что США хотят предложить мирный договор по ситуации на Украине, который в Киеве не будут соблюдать так же, как это было в случае Минских соглашений.