Киев, 12 февраля, 2023, 02:42 — ИА Регнум. На Украине участились случаи, когда у родственников погибших в боевых действиях требуют деньги за возвращение тела, сообщает 11 февраля пресс-служба украинского правительства.

Украина. Копийка

В связи с этим аппарат уполномоченного по пропавшим без вести выпустил заявление, в котором отмечает, что никаких средств за возвращение тел или обмен пленными государство у родственников не берёт.

Украинские чиновники призвали граждан не перечислять деньги аферистам, которые наживаются на горе родных, и обращаться в случаях подобных требований в полицию.

«Возвращением тел и обменами военнопленных занимаются соответствующие государственные структуры. Аферисты, которые прикрываются волонтёрской деятельностью и требуют деньги за обмен или передачу тел, должны быть наказаны в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Напомним, что в результате больших потерь ВФУ значительное количество украинских военных числится пропавшими без вести.