Пушков оценил попытку Бербок объяснить ее слова о «войне с Россией»
Сенатор Пушков напомнил об ошибках, которые нельзя исправить, оценивая объяснения главы МИД Германии
Москва, 12 февраля, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее пыталась представить «неуклюжие» объяснения своих слов о «войне Европы против России», но все же признала свою неправоту, написал 11 февраля в своем телеграмм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что немецкий министр решила оправдать свой поступок легкомысленным высказываем «не ошибается лишь тот, кто не живет». В связи с этим парламентарий указал Бербок на существование непоправимых ошибок.
«Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало», — подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова написала о том, что Анналена Бербок сделала чрезвычайно важное заявление, признав неправоту слов о «войне с Россией». Представитель российского ведомства также призвала Запад увидеть свои ошибки и перестать заниматься эскалацией кризиса на Украине.