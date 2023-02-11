Москва, 12 февраля, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее пыталась представить «неуклюжие» объяснения своих слов о «войне Европы против России», но все же признала свою неправоту, написал 11 февраля в своем телеграмм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Сенатор отметил, что немецкий министр решила оправдать свой поступок легкомысленным высказываем «не ошибается лишь тот, кто не живет». В связи с этим парламентарий указал Бербок на существование непоправимых ошибок.

«Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова написала о том, что Анналена Бербок сделала чрезвычайно важное заявление, признав неправоту слов о «войне с Россией». Представитель российского ведомства также призвала Запад увидеть свои ошибки и перестать заниматься эскалацией кризиса на Украине.