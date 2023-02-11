Анкара, 12 февраля, 2023, 02:34 — ИА Регнум. В Турции была спасена беременная женщина, проведшая под развалинами почти шесть суток, сообщает 12 февраля агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Поисково-спасательная группа, состоящая из добровольцев, обратила внимание на звуки, доносящиеся из-под обломков многоквартирного дома.

Спасатели срочно стали раскапывать развалины и спустя некоторое время извлекли наружу беременную женщину и её брата. Они провели под обломками 140 часов.

Оба спасённых были немедленно доставлены в больницу.

Напомним, что в результате землетрясения в Турции погибло более 24 тыс. человек.