Киев, 12 февраля, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины. Об этом 12 февраля свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Жителей регионов настоятельно попросили пройти в укрытия.

Кроме того, глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в своём телеграм-канале о трёх прилётах ракет по Харькову. Также Синегубов сообщил о повреждении одного объекта инфраструктуры и о ранении осколками 35-летнего мужчины. Пострадавший был госпитализирован.