Анкара, 12 февраля, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Турецкие правоохранительные органы начали поиск лиц, виновных в некачественном строительстве домов в зоне землетрясения, сообщает 12 февраля информационное агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, установлена ответственность 131 подозреваемого в разрушении зданий в результате землетрясения. Один из них уже арестован, в отношении 113 вынесены постановления о задержании.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал разрушения в зоне бедствия «катастрофическими». В то же время он пообещал в течение года обеспечить жильём всех оставшихся без крова.