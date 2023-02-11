Анкара, 12 февраля, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил палаточный городок близ Шанлыурфе, где размещены оставшиеся без крова после разрушительного землетрясения, сообщает 11 февраля агентство Anadolu.

tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган с пострадавшими от землетрясения

Эрдоган сначала ознакомился с ситуацией в самом Шанлыурфе, а затем отправился в палаточный городок.

Президент заявил, что масштабы разрушения в зоне бедствия огромны. Поэтому четыре турецких министра руководят работами прямо на месте.

Эрдоган сказал, что из Катара в Турцию отправлено 10 тысяч домов-контейнеров. Они будут доставлены и установлены в самое ближайшее время.

Он заверил, что государство мобилизовало все ресурсы на устранение последствий бедствия.

«Никто не останется без внимания, все пострадавшие будут размещены во временных убежищах… Мы за год отстроим все города, восстановим все населенные пункты. Все соответствующие органы уже получили необходимые распоряжения. В самом скором времени начнутся восстановительные работы. У нас есть большой опыт и необходимые ресурсы», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что в поисково-спасательных операциях в зоне землетрясения принимают участие в общей сложности 160 тыс. человек.

Напомним, что, по последним данным, в результате землетрясения в Турции погибло более 24 тыс. человек.