Москва, 12 февраля, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах «Северный поток» обладает всей необходимой информацией для созыва саммита НАТО по обсуждению этих инцидентов, написала 11 февраля в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она подчеркнула, что в представленных материалах приводятся сведения о взрыве объектов, раскрываются мотивы заказчиков этой атаки, а также представлены косвенные улики.

Захарова также напомнила, что специалисты НАТО обычно выдвигают обвинения, которые ничем не подкреплены.

«Где натовские специалисты по «новичкам» и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них «хайли-лайкли» есть факты? Они никогда никаких фактов никому не предъявляли», — отметила представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме по своей статье о взрывах на «Северных потоках».