Вашингтон, 12 февраля, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Ослабление ВСУ может стать причиной глобального перелома в конфликте на Украине. Такое мнение выразил 11 февраля американский политолог Джордж Фридман в своей статье для Geopolitical Futures.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Фридман отмечает сильное ослабление украинской армии и полагает, что в скором времени наступит переломный момент в конфликте на Украине. Политолог указывает, что российская армия чувствует себя значительно увереннее ВСУ и её успехи на поле боя в самом скором времени приведут к серьёзным проблемам для киевского режима.

По мнению Фридмана, главная причина слабости украинской армии — это отсутствие ракет большой дальности. У ВСУ, по словам политолога, наблюдается дефицит оружия, которое могло бы помешать снабжению российской армии и переброске подкрепления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер обвинил Вашингтон в причастности к военным преступлениям на Украине.