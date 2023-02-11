Анкара, 12 февраля, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Азербайджан стал первой страной, протянувшей руку помощи Турции после происшедшего разрушительного землетрясения, сообщает 11 февраля агентство Anadolu.

mfa.gov.az Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов

Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Чавушоглу подчеркнул, что Байрамов стал первым представителем иностранного государства, выразившим ему соболезнования в телефонном разговоре, а затем посетившим зону бедствия в Турции.

«Азербайджан вновь пришел на помощь Турции, точно так же, как и при тушении пожаров в Анталье и Мугле. Я прекрасно знаю, что сегодня каждый житель Азербайджана готов прийти на помощь Турции. В лице своего брата Джейхуна хочу выразить признательность всему народу Азербайджана», — сказал Чавушоглу.

По словам турецкого министра, сейчас в поисково-спасательных работах участвуют 900 спасателей из Азербайджана. Кроме того, в зоне бедствия развёрнут азербайджанский полевой госпиталь.

Чавушоглу назвал эти факты проявлением лозунга «Один народ — два государства», а также показателем того, что Турция и Азербайджан разделяют общую судьбу.

Напомним, что в результате землетрясения, случившегося 6 февраля в юго-восточных районах страны, погибло свыше 24 тыс. человек.