Киев, 12 февраля, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Россия якобы использует в Черном море надводные беспилотные летальные аппараты (БПЛА), сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 февраля в ходе разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщается в социальных сетях ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

Украинский генерал утверждает, что эта ситуация будто бы угрожает гражданскому судоходству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появилось видеозапись с кадрами удара водного БПЛА по мосту в поселке Затока Одесской области.

10 февраля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о том, что ВСУ активно применяют в районе Кременной (Луганская Народная Республика) беспилотники, оснащенные кустарными боеприпасами.