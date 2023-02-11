Анкара, 12 февраля, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Бригада спасателей из Армении находится на территории Турции и принимает активное участие в поисково-спасательных работах, сообщает 11 февраля агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Группа армянских спасателей численностью 28 человек прибыла в сильно пострадавший от землетрясения Адыяман.

Член поисково-спасательного отряда МВД Армении Гари Армаганян сказал, что они прибыли в Турцию 8 февраля по поручению правительства Армении. Он отметил, что такого землетрясения, таких тяжёлых и крупных обломков членам его команды ещё не довелось видеть.

Армянский спасатель выразил соболезнования пострадавшим и пожелал терпения турецкому народу.

Напомним, что между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, и граница между странами закрыта.