Полузащитник «Монако» Головин рассказал про гол в матче с ПСЖ

Париж, , 23:48 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин прокомментировал гол, забитый им на 4-й минуте матча с другой французской командой ПСЖ. О впечатлениях от игры футболист сообщил в беседе с газетой «СЭ».

Александр Головин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, приятно забить в ворота такого именитого клуба. Тем более на первых минутах. Это всегда придает дополнительную уверенность и позитивных эмоций. Но самое главное, что мы выиграли и набрали три очка», — сказал он.

По мнению Головина, победу его команды над ПСЖ закрепили преимущество в два мяча в первом тайме, а также своевременно забитый третий гол. Игра 23-го тура чемпионата Франции закончилась со счетом 3:1 в пользу «Монако».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Александр Головин прокомментировал сведения об интересе к нему со стороны немецкого клуба «Боруссия» и рассказал о матче «Монако» с французской командой «Клермон».

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