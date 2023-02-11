В Индии задержали самолёт с российскими туристами из-за технической неисправности

Нью-Дели, , 23:42 — REGNUM Самолет с российскими туристами был задержан в аэропорту Нью-Дели из-за технической неисправности. Об этом 11 февраля сообщает РИА Новости.

Международный аэропорт Индиры Ганди в Дели. Индия Aleksandr Zykov

Уточняется, что в аэропорту Нью-Дели пояснили, что авиарейс SU233 Дели — Москва был задержан по техническим причинам. В аэропорт вылетел запасной борт, на котором будет обеспечен перелёт пассажиров в Москву.

В аэропорту также находятся представители авиакомпании «Аэрофлот», которые подтвердили, что все пассажиры оповещены о времени вылета резервного воздушного судна в Москву, оно запланировано на 00:00 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что готовящемуся к вылету по маршруту Самара — Москва «Боингу-737» повредили обшивку в аэропорту «Курумоч» в Самаре.

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