Сирийские власти назвали лживыми заявления Запада о гуманитарной ситуации в стране

Дамаск, , 23:45 — REGNUM США и Запад не считаются с человеческими жизнями, а все их заявления касательно гуманитарной ситуации в Сирии являются лживыми. Об этом 11 февраля заявила специальный советник сирийского президента Бусейна Шаабан в интервью каналу RT.

США

По её словам, если США и Запад хотят доказать правдивость своих заявлений, то они должны немедленно, без каких-либо условий или исключений отменить принудительные экономические меры, а не принимать вводящие в заблуждение решения, которые нацелены на создание обманчивого впечатления.

Говоря о принудительных американских и европейских экономических санкциях, она отметила, что они усугубляют ситуацию. По этой причине Сирия не может в полной мере использовать все способы для спасения людей из-под завалов. В то время как американцы утверждают, что они разрешили предоставление гуманитарный помощь Сирии, эти заявления не соответствует действительности, поскольку западные страны не принимают в расчет какие-либо гуманитарные соображения, ориентируясь исключительно на политическую составляющую.

Шаабан указала, что Соединенные Штаты совершают преступление против сирийского народа, не позволяя странам иметь дело с Сирией, в то время как людей невозможно вытащить из-под обломков, не имея тяжёлой техники.

Вашингтону нет никакого дела до человеческих жизней, а все его заявления о гуманитарной ситуации в Сирии лживы, поскольку принудительные меры, которые он навязывает Сирии, препятствуют спасению пострадавших в результате разрушительного землетрясения, считает Шаабан.

Советник назвала заявление Госдепартамента США о принятии американской администрацией нового решения, предусматривающего частичное и временное снятие некоторых антисирийских санкций, лживым и вводящим в заблуждение. Оно далеко от реальности и нацелено на то, чтобы произвести на людей обманчивое впечатление.

Шаабан констатировала, что европейские страны не оказали помощи Сирии, чтобы та могла справиться с последствиями землетрясения. Так, многие сирийские эмигранты в этих странах пытаются перевести деньги в Сирию для помощи пострадавшим, но ни один из них не смог это делать из-за западных санкций.

Напомним, что США после происшедшего в Сирии разрушительного землетрясения заявили о приостановлении некоторых санкционных мер в отношении Дамаска.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Сирии назвал «введением в заблуждение» заявления США о снятии санкций