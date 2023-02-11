Киев, 11 февраля, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Верховная рада Украины готовит законопроект, который разрешит военным занимать пост министра обороны страны в условиях военного положения, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа») 11 февраля в интервью «Украинской правде».

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Она отметила, что указанные изменения включены в проект большого закона. Парламентарий добавила, что ее фракция может устроить голосование по этим поправкам в срочном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский министр обороны Алексей Резников лишится своего поста, а на его место должны назначить начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова.