Зеленский уволил с занимаемого поста замкомандующего Нацгвардии Украины Дзюбу

Киев, , 23:18 — REGNUM Заместителя командующего Национальной гвардии Украины Руслана Дзюбу освободил от занимаемой должности президент Украины Владимир Зеленский. Это следует из указа, распространённого 11 февраля офисом украинского лидера.

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«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», — сказано в документе.

Дзюба отвечал за тыловое обеспечение и логистику.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский ввёл в персональный состав СНБО нового главу МВД Украины Игоря Клименко и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Кроме того, Зеленский анонсировал новые решения по линии Совета национальной безопасности и обороны.

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