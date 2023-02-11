Киев, 11 февраля, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Заместителя командующего Национальной гвардией Украины Руслана Дзюбу освободил от занимаемой должности президент Украины Владимир Зеленский. Это следует из указа, распространённого 11 февраля офисом украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — сказано в документе.

Дзюба отвечал за тыловое обеспечение и логистику.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский ввёл в персональный состав СНБО нового главу МВД Украины Игоря Клименко и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Кроме того, Зеленский анонсировал новые решения по линии Совета национальной безопасности и обороны.