Донецк, 11 февраля, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Благодаря мужеству, смелости и отваге командира танка Т-80 старшего сержанта Николая Матреницкого и его экипажа были созданы благоприятные условия для наступления российских войск, сообщает 11 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-80

Танк под командованием Матреницкого, сдерживая превосходящие силы украинских бронетанковых подразделений, оборонял населённый пункт. В бою им уничтожено два танка, две боевые машины пехоты и большое количество живой силы противника.

Спустя несколько дней танк Матреницкого принял участие в контрнаступлении наших войск. Рискуя жизнью, старший сержант занял позицию на пути продвижения боевиков, тем самым прикрыв район сосредоточения российских мотострелковых подразделений.

В последующем наступательном бою экипаж, успешно маневрируя и ловко ориентируясь на местности, подбил вражескую боевую машину пехоты и уничтожил большое количество живой силы противника, который, понеся большие потери, был вынужден отступить.