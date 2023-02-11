В Нигере 10 военнослужащих погибли из-за засады, устроенной боевиками

Ниамей, , 22:58 — REGNUM Не менее 10 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков на юго-западе Нигера возле границы с Мали, говорится в заявлении министра обороны Нигера Алькассума Индату.

Солдаты в Африке Marines.mil

Инцидент произошел вечером 10 февраля в районе города Банибангу. Боевики напали на военных из засады.

Еще около 16 человек пропало без вести. Индату уточнил, что после привлечения военно-воздушных сил удалось обратить боевиков в бегство, и они скрылись, перейдя границу с Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре на юге Нигера армия страны обнаружила и уничтожила пять членов террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).