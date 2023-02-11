В Нигере боевики убили 10 военнослужащих
Ниамей, 11 февраля 2023, 22:58 — REGNUM Не менее 10 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков на юго-западе Нигера возле границы с Мали, говорится в заявлении министра обороны Нигера Алькассума Индату.
Инцидент произошел вечером 10 февраля в районе города Банибангу. Боевики напали на военных из засады.
Еще около 16 человек пропало без вести. Индату уточнил, что после привлечения военно-воздушных сил удалось обратить боевиков в бегство, и они скрылись, перейдя границу с Мали.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре на юге Нигера армия страны обнаружила и уничтожила пять членов террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).