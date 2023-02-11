Киев, 11 февраля, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Указ о введении нового главы МВД Украины Игоря Клименко в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) издал украинский президент Владимир Зеленский. Соответствующий документ опубликован 11 февраля на сайте Зеленского.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Также в персональный состав СНБО указом Зеленского был введён глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Кроме того, указом президента Украины прекращено членство бывшего главы МВД Дениса Монастырского, погибшего в январе в результате авиакатастрофы в Киевской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты Верховной рады одобрили кандидатуру Клименко на пост главы украинского МВД. За его назначение проголосовал 321 член парламента.