Дамаск, 11 февраля, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Не менее 45,9 тонны гуманитарной помощи были розданы российскими военнослужащими среди жителей Сирии, пострадавших в результате мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля, заявил 11 февраля журналистам заместитель главы российского центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

Mil.ru Гуманитарная помощь Сирии

По его словам, ВС России принимают участие в помощи пострадавшим в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, и Хама. Егоров также отметил, что российские военные спасли из-под завалов 47 человек и оказали медицинскую помощь 256 сирийским жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля президент Сирии Башар Асад выразил благодарность России и российским гражданам за поддержку, оказанную после произошедшего в арабской республике землетрясения.