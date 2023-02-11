Киев получает значительную помощь из Германии, направленную на восстановление энергетики

Киев, , 22:37 — REGNUM Украинские власти получили от Германии в качестве гуманитарной помощи большое количество оборудования для восстановления энергетического сектора страны, сообщает 11 февраля пресс-служба правительства Украины.

Энергетическое оборудование из Германии mev.gov.ua

С июля прошлого года на Украину поступило из Германии 43 груза с энергетическим оборудованием. Это около 334 тонн оборудования. Только за последнюю неделю было доставлено четыре груза общим весом более 59 тонн.

В частности, в рамках так называемого «Германо-украинского энергетического партнёрства по оказанию донорской поддержки» министерство энергетики Украины получило от немецкого оператора электрических сетей Stromnetz Berlin 40 трансформаторов.

Среди оборудования, поступившего из Германии, также генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты.

«Я благодарен Германии за то, что в такие сложные времена она рядом с Украиной и украинцами. Это оборудование… помогает возвращать в дома украинцев свет и тепло», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, что страны Запада, а также Япония и Южная Корея регулярно отправляют на Украину значительные партии энергетического оборудования.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония передала Украине 259 генераторов