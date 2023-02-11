Берлин, 11 февраля 2023, 22:24 — REGNUM Обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 начнет в середине следующей недели бундесвер (ВС Германии). Об этом сообщило 11 февраля издание Der Spiegel.

ВСУ
ВСУ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что первые группы украинских военных уже прибыли для обучения в Германию из Польши. Курсы предполагается сделать ускоренными, всё время обучения займёт от шести до восьми недель. Украинцев научат обращению с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder, а также базовым навыкам обращения с танками и взаимодействию на поле боя танков Leopard 2 и БМП Marder.

Для обучения подготовлен военный полигон в городе Мюнстер в Нижней Саксонии. Предполагается, что первые военные ВСУ отправятся на поле боя на Leopard 2 уже в конце марта текущего года.

По данным издания, с начала спецоперации в Германии прошли обучение управлению различной военной техникой и боевыми системами около 1,5 тыс. военнослужащих ВСУ. Украинские военные обучались, в частности, обращению с зенитными самоходными установками Gepard и гаубицами Panzerhaubitze 2000.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в течение семи последних лет канадские инструкторы уже подготовили 35 тыс. военных ВСУ. Планируется, что канадские инструкторы будут обучать бойцов ВСУ управлению танками Leopard 2.

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