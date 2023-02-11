Берлин, 11 февраля, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 начнет в середине следующей недели бундесвер (ВС Германии). Об этом сообщило 11 февраля издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что первые группы украинских военных уже прибыли для обучения в Германию из Польши. Курсы предполагается сделать ускоренными, всё время обучения займёт от шести до восьми недель. Украинцев научат обращению с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder, а также базовым навыкам обращения с танками и взаимодействию на поле боя танков Leopard 2 и БМП Marder.

Для обучения подготовлен военный полигон в городе Мюнстер в Нижней Саксонии. Предполагается, что первые военные ВСУ отправятся на поле боя на Leopard 2 уже в конце марта текущего года.

По данным издания, с начала спецоперации в Германии прошли обучение управлению различной военной техникой и боевыми системами около 1,5 тыс. военнослужащих ВСУ. Украинские военные обучались, в частности, обращению с зенитными самоходными установками Gepard и гаубицами Panzerhaubitze 2000.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в течение семи последних лет канадские инструкторы уже подготовили 35 тыс. военных ВСУ. Планируется, что канадские инструкторы будут обучать бойцов ВСУ управлению танками Leopard 2.