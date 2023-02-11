Тель-Авив, Израиль, 11 февраля, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Средства противоракетной обороны Израиля перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа, 11 февраля сообщили в пресс-службе израильской армии.

Niklas Freidwall Взрыв

Ряд местных СМИ передает, что снаряд был уничтожен возле границы с Палестиной. Жители района, над которым был ликвидирован снаряд, сообщали о звуках взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля израильские военные обнаружили и перехватили над территорией сектора Газа небольшой летательный аппарат.