Дели, Индия, , 22:00 — REGNUM Почти на сутки задерживается вылет самолета рейса Дели — Москва. Из столицы Индии на нем должны были вылететь более 200 пассажиров. Однако стало известно, что его вылет перенесли на 02:30 12 февраля по местному времени (00:00 мск).

Гражданские самолеты Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вылет задержался по техническим причинам. Ожидается, что самолет с более чем 200 пассажирами на борту вылетит в Москву в 02:30», — цитирует ТАСС представителя аэропорта.

По расписанию самолет «Аэрофлота» должен был вылететь из Дели в Москву утром 11 февраля — в 05:50 (03:20 мск). После объявления о задержке пассажиров разместили в гостинице. В настоящее время идет оформление на рейс.

Напомним, ранее сообщалось о том, что все аэропорты московского узла 11 февраля работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. В Росавиации заявили о возможных незначительных задержках, так как требуется время на обработку самолетов от обледенения и на расчистку взлетной полосы.

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