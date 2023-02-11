Анкара, 11 февраля, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Спасатели в провинции Хатай на юге Турции 11 февраля вытащили из-под обломков дома 57-летнюю женщину, которая выжила, находясь там 136 часов. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным журналистов, женщину нашли, прослушивая завалы шестиэтажного дома и определив, что там находится живой человек. Её доставили на скорой помощи в больницу.

Напомним, землетрясение в Турции затронуло десять провинций. По последним данным, погибли 22 327, получили ранения 80 278 человек.