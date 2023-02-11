Варшава, 11 февраля, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Польша, отдав Киеву часть имеющихся у нее истребителей, сама может оказаться в сложном положении. Поэтому решение о поставках боевых самолетов даётся властям страны нелегко. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в интервью корпорации ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Сегодня решение о том, чтобы передать за пределы Польши любые истребители, любое количество F-16, является крайне серьезным и совсем непростым для нас», — рассказал Дуда.

Он отметил, что всего у Польши имеется в настоящее время менее 50 самолетов F-16. Поставка даже части из них Украине будет для Польши «серьезной проблемой». В отношении передачи боевой летной техники Киеву, по мнению Дуды, необходимо принятие совместного решения союзников по НАТО.

Напомним, 8 февраля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что Польша готова передавать Киеву истребители, но для этого требуется коллективное решение партнеров по ЕС, и первыми должны поставить истребители те страны, которые лучше оснащены авиацией.

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