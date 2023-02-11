Анкара, , 21:46 — REGNUM В Турции спасатели во время поисковых работ в городе Ислахие провинции Газиантеп нашли живой пятилетнюю девочку, которая пробыла под обломками дома 132 часа. Об этом 11 февраля сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как рассказали журналистам медики, которые осмотрели девочку, она первым делом попросила принести много лимонада. На вопрос, как она сможет выпить много лимонада, ребёнок сказал, что выпьет.

Сообщается, что из-под завалов также достали отца девочки.

Стоит отметить, что поисковые работы в Турции продолжаются шесть дней. По последним данным, из-под завалов достали более 80 тыс. человек. Также растёт количество найденных погибших, их больше 22 тыс. человек.

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