Москва, , 21:21 — REGNUM Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на метель и снегопады. Задержки рейсов могут быть, но незначительные, из-за необходимости дополнительного времени на обработку самолетов специальными средствами против обледенения. Об этом сообщили 11 февраля журналистам в Росавиации.

Гражданские самолеты Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечено также, что незначительные по времени задержки рейсов могут происходить и из-за необходимости очистки от снега взлетной полосы.

«Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в Москве. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о неблагоприятных погодных условиях в Московском регионе из-за сильных снегопадов и метели с ветром. По данным синоптиков, такая погода продлится с вечера 11 февраля до конца дня 12 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве переведены в режим повышенной готовности все городские службы

Читайте развитие сюжета: Самолет «Аэрофлота» из Дели задержали на сутки по техническим причинам