Киев, 11 февраля, 2023, 21:24 — ИА Регнум. На Украине восстановили работу всех энергоблоков на атомных электростанциях (АЭС). Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба минэнерго страны.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«В энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государству территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники неназванной АЭС экстренно провели средний плановый ремонт и подключили станцию к сети. Кроме того, был проведён восстановительный ремонт турбогенератора и замена ротора на другом энергоблоке.

Стоит отметить, 10 февраля в МАГАТЭ сообщили, что после ракетных ударов по территории Украины была прекращена работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.