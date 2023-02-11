Владикавказ, 11 февраля, 2023, 21:08 — ИА Регнум. На пункте пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» будут пропускать турецкие грузовики без очереди. Такое решение приняли власти Северной Осетии, чтобы оказать помощь в скорейшей доставке грузов в пострадавшую от землетрясения Турцию. Об этом сообщил 11 февраля глава РСО-Алании Сергей Меняйло.

15.mchs.gov.ru Пункт пропуска «Верхний Ларс»

Он отметил, что в настоящее время люди во всем мире объединились, чтобы помочь пострадавшим в страшной катастрофе, произошедшей в Турции.

«Мы приняли решение пропускать турецкие большегрузы к «Верхнему Ларсу» без очереди. Думаю, сейчас это будет правильно», — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он также привел данные, что в настоящее время в электронной очереди на проезд через КПП «Верхний Ларс» числится около 2300 машин, из которых 20% направляются в Турцию. Для них будет организован «зеленый коридор».