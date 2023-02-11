Анкара, , 21:01 — REGNUM Общежития всех государственных вузов в Турции задействуют для размещения тех, кто остался без жилья из-за землетрясения, поэтому студентов переведут на дистанционное обучение. Об этом 11 февраля сообщил журналистам президент республики Тайип Эрдоган.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Призываю граждан довериться властям. Мы не оставим вас в беде», — подчеркнул турецкий лидер.

Он также сообщил, что толчки во время первого землетрясения 6 февраля по масштабам и разрушениям втрое превзошли те, что были во время разрушительного землетрясения в 1999 году.

Стоит отметить, что после землетрясения, произошедшего в Турции в августе 1999 года, по официальной информации, погибли 17 217 человек, пострадали 43 959. После землетрясения 6 февраля 2023 года, согласно последним данным, погибли 22 327 человек, были ранены 80 278. Поисково-спасательные работы продолжаются.