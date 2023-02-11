Шри-Джаяварденепура-Котте, , 20:51 — REGNUM Партию цейлонского чая передала Турции Шри-Ланка. Эта акция направлена на поддержание пострадавших от землетрясения жителей, сообщили 11 февраля в МИД островного государства.

Сбор чая. Шри-Ланка Defence. lk

«Шри-Ланка передала первую партию цейлонского чая жертвам разрушительных землетрясений в Турции в качестве жеста доброй воли», — сказано в сообщении.

Количество переданного в турецкое посольство в Коломбо чая не уточняется, при этом эта партия будет не последней, заявили в МИД Шри-Ланки.

Напомним, ранее сообщалось, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова в горные села Турции, пострадавшие от землетрясения, доставлены теплые вещи, постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Груз был передан сотрудникам МЧСМ России.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС РФ доставило гуманитарную помощь в отдаленные села Турции