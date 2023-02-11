Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 20:40 — REGNUM Во время грозы в Рио-де-Жанейро в статую Иисуса Христа ударила молния. Удар пришелся в вехнюю часть статуи, о чем свидетельствую видеокадры, распространенные в соцсетях.

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился вечером 11 февраля. Особых повреждений статуя, расположенная на высоте свыше 700 метров над уровнем моря, судя по видаокадрам, не получила.

Как отмечает национальный институт космических исследований, статуя Иисуса Христа получает в среднем до шести ударов молнии в течение года, пишет бразильский новостной портал UOL.

Напомним, знаменитая статуя на вершине горы в Рио-де-Жанейро была открыта в 1931 году. Она считается визитной карточкой города и символом Бразилии.