Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 февраля, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Во время грозы в Рио-де-Жанейро в статую Иисуса Христа ударила молния. Удар пришелся в верхнюю часть статуи, о чем свидетельствуют видеокадры, распространенные в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Христа в Рио-де-Жанейро

Инцидент случился вечером 11 февраля. Особых повреждений статуя, расположенная на высоте свыше 700 м над уровнем моря, судя по видеокадрам, не получила.

Как отмечает Национальный институт космических исследований, статуя Иисуса Христа получает в среднем до шести ударов молнии в течение года, пишет бразильский новостной портал UOL.

Напомним, знаменитая статуя на вершине горы в Рио-де-Жанейро была открыта в 1931 году. Она считается визитной карточкой города и символом Бразилии.