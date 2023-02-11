В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 февраля, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Во время грозы в Рио-де-Жанейро в статую Иисуса Христа ударила молния. Удар пришелся в верхнюю часть статуи, о чем свидетельствуют видеокадры, распространенные в соцсетях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Статуя Христа в Рио-де-Жанейро
Инцидент случился вечером 11 февраля. Особых повреждений статуя, расположенная на высоте свыше 700 м над уровнем моря, судя по видеокадрам, не получила.
Как отмечает Национальный институт космических исследований, статуя Иисуса Христа получает в среднем до шести ударов молнии в течение года, пишет бразильский новостной портал UOL.
Напомним, знаменитая статуя на вершине горы в Рио-де-Жанейро была открыта в 1931 году. Она считается визитной карточкой города и символом Бразилии.