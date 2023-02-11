Анкара, , 20:26 — REGNUM В Турции задержали 48 человек, которых подозревают в мародерстве в разрушенных при землетрясении районах. По данным телеканала ТRТ, в задержании участвовали силы безопасности Турции. Оперативные мероприятия были проведены в восьми районах на юго-востоке страны. В настоящее время ведутся допросы.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в результате разрушительных землетрясений, произошедших 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш, погибли, по последним данным, 22 327 человек, ранены свыше 80 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 11 февраля строительного подрядчика жилого комплекса в Газиантепе, который обрушился из-за землетрясений в Турции. Днем ранее сообщалось о задержании подрядчика жилого комплекса, обрушившегося в провинции Хатай.

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