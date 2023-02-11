Анкара, 11 февраля, 2023, 20:26 — ИА Регнум. В Турции задержали 48 человек, которых подозревают в мародерстве в разрушенных при землетрясении районах. По данным телеканала ТRТ, в задержании участвовали Силы безопасности Турции. Оперативные мероприятия были проведены в восьми районах на юго-востоке страны. В настоящее время ведутся допросы.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Напомним, в результате разрушительных землетрясений, произошедших 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш, погибли, по последним данным, 22 327 человек, ранены свыше 80 тыс.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 11 февраля строительного подрядчика жилого комплекса в Газиантепе, который обрушился из-за землетрясений в Турции. Днем ранее сообщалось о задержании подрядчика жилого комплекса, обрушившегося в провинции Хатай.