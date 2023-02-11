Москва, 11 февраля, 2023, 20:28 — ИА Регнум. В ходе выяснения причин разгерметизации на космическом корабле «Прогресс МС-21» специалисты обнаружили утечку теплоносителя в системе терморегулирования. Об этом 11 февраля сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

Сергей Савостьянов/ТАСС Сергей Крикалёв

«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования», — сказал Крикалёв.

Он отметил, что подобное произошло и на корабле «Союз МС-22» в декабре 2022 года. Специалисты Роскосмоса проведут «глубокий анализ», так как нужно убедиться, что этого не произойдёт в следующих полётах.

«Вот самая главная задача, которая будет сейчас стоять перед нами», — отметил представитель госкорпорации.

Крикалёв подчеркнул, что «Прогресс МС-21» вскоре планировалось отстыковать от МКС, поэтому произошедшая на нём неисправность не повлияет на дальнейшую программу.

Напомним, ранее в Роскосмосе сообщили, что «Прогресс МС-21», как и планировалось ранее, будут уводить с орбиты с последующим затоплением в океане 18 февраля.