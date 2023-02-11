Лондон, 11 февраля, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Жители Великобритании оценили возможность ответа России на поставку самолетов Киеву. В своих комментариях к этой новости читатели Daily Mail высказались негативно в отношении поддержки Украины и постоянных просьб Владимира Зеленского о поставке вооружения и военной техники.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В комментариях прозвучал вопрос: «Зеленский, сколько денег и оружия ты еще хочешь? Ты думаешь, наши улицы вымощены золотом?»

Другие читатели обращались к своему премьеру, отмечая, что помощью Киеву он «пытается всех убить», имея в виду британцев.

Многие комментаторы отметили, что это не конфликт Великобритании и поддерживать его — значит вступать в войну.

Ряд читателей напомнили о внутренних проблемах страны, в частности о том, что не платят «зарплаты своим медицинским работникам», зато дают «миллиарды Киеву».

Напомним, посольство РФ в Лондоне на днях выступило с заявлением, в котором предупреждало власти Великобритании, что в случае принятия решения о поставках Украине боевых самолетов последует очередной виток эскалации конфликта, что будет иметь серьезные последствия для всего мира.