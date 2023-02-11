Почти миллион человек приняли участие в протестах во Франции
Париж, 11 февраля 2023, 20:04 — REGNUM По данным министерства внутренних дел Франции, в акции протеста против пенсионной реформы, которая прошла 11 февраля, приняли участие 963 000 человек по всей стране, сообщает Le Figaro.
По данным префектуры полиции, демонстрация привлекла 93 000 человек в Париже.
«Уровень, невиданный с начала забастовки», — говорится в сообщении.
В прошлый вторник, 7 февраля, по официальным данным, в Париже насчитали 57 000 демонстрантов.
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Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзные организации во Франции призвали провести пятую по счету национальную забастовку против пенсионной реформы 7 марта.