Париж, 11 февраля, 2023, 20:04 — ИА Регнум. По данным министерства внутренних дел Франции, в акции протеста против пенсионной реформы 11 февраля приняли участие 963 тыс. человек по всей стране, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

По данным префектуры, демонстрация привлекла 93 тыс. человек в Париже.

«Уровень, невиданный с начала забастовки», — говорится в сообщении.

В прошлый вторник, 7 февраля, по официальным данным, в Париже насчитали 57 тыс. демонстрантов.

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Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзные организации во Франции призвали провести пятую по счету национальную забастовку против пенсионной реформы 7 марта.