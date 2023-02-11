В Турции сообщили последние данные о жертвах сильнейшего землетрясения

Анкара, , 20:03 — REGNUM В Турции продолжает расти число жертв разрушительного землетрясения. Как сообщил на брифинге 11 февраля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, на сегодня известно о более чем 22,3 тыс. погибших.

Фахреттин Коджа Saglik.gov.tr

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«По последним данным, число погибших составляет 22 327, раненых 80 278 человек», ― уточнил глава минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7, произошла 6 февраля в Турции и затронула десять провинций. От подземных толчков разрушились более 6,4 тыс. зданий.

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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, посетивший Адану, предположил, что число жертв землетрясений в Турции и Сирии после разбора завалов увеличится как минимум в два раза или даже больше и превысит 40 тыс.